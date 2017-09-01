Юрист сообщил о подаче Россией иска с целью узнать об активах ЮКОСа за границей

Россия в рамках иска к одной из аффилированных структур ЮКОСа рассчитывает получить данные обо всех зарубежных активах нефтяной компании. Об этом сообщил руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

«Россия подала в Высокий суд Лондона иск о принудительном взыскании судебных издержек с одной из аффилированных с ЮКОСом структур (FPH)», - сказал Кондаков в пятницу «Интерфаксу».

Он отметил, что FPH в 2014 г. инициировала иск против России, отозвала его в 2016 г. «и отказалась выполнять решение арбитража о полном покрытии судебных издержек российской стороны».

«Россия инициировала соответствующий иск в Высоком суде Лондона, позволяющий среди прочего требовать раскрытия информации о всех активах ЮКОСа за рубежом и допрашивать в суде его акционеров», - сказал глава МЦПЗ.