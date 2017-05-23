Миноритарные акционеры ЮКОСа предъявили иск к бывшим руководителям компании

Группа бывших миноритарных акционеров ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС», владевшая на момент ликвидации компании примерно 10% ее уставного капитала, предъявила в суде Королевства Нидерландов исковые требования к бывшим руководителям ЮКОСа, гражданам США Стивену Тиди, Дэвиду Годфри, а также иным директорам Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings (SAFPH, контролирует денежные средства от реализации зарубежных активов ЮКОСа), которые директора SAFPH намеревались распределить через специально созданную Yukos Claim Administration.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник адвокатами миноритариев.

Заявители оспаривают план распределения денежных средств от реализации зарубежных активов ЮКОСа. Они жалуются на допущенные директорами многочисленные нарушения, включая бесконтрольное расходование денежных средств, подлежащих распределению бывшим акционерам компании. Заявители утверждают, что эти действия ущемляют права миноритарных акционеров ЮКОСа, поскольку подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH. Заявители также отмечают, что бенефициары группы GML, являвшиеся в свое время также топ-менеджерами ЮКОСа, были признаны международным арбитражным судом в Гааге частично ответственными за банкротство и распродажу активов компании и причинение ущерба акционерам (в 25%-ной части). Таким образом, распределение группе GML подавляющей части средств фонда нарушает базовые принципы логики и справедливости, настаивают заявители.

Как сообщается в пресс-релизе, миноритарные акционеры ЮКОСа наняли международную юридическую фирму Jones Day (по вопросам голландского, английского и международного права) и ведущую российскую юридическую фирму «Пепеляев Групп» (по вопросам российского корпоративного права). Обе фирмы заявили, что предлагаемая SAFPH схема распределения резко расходится с принципами российского и голландского корпоративного права, а также с принципами международного права. Заявителями было получено заключение авторитетного международного эксперта в области финансового анализа и оценки активов – компании Duff and Phelps. Заявители также обещают представить в суд заключение авторитетного эксперта по законодательству Нидерландов, подтверждающее, что план распределения, одобренный SAFPH, не соответствует голландскому праву.

Как следует из информации, раскрытой в судах США, директора SAFPH получают платежи в размере 10% от перечисляемых группе GML денежных средств, «что заведомо ставит под сомнение их непредвзятость и возможность действовать в интересах всех бывших миноритарных акционеров ЮКОСа», говорится в пресс-релизе.

Адвокаты миноритариев сообщают, что одновременно с предъявлением иска ими также направлено требование о раскрытии информации о деятельности SAFPH директору группы GML Тиму Осборну, который с 6 октября 2005 г. входил в состав директоров фонда и, соответственно, может быть причастен к принятию соответствующих решений и расходованию средств фонда.

Истцы призывают присоединиться к их требованиям других бывших миноритарных акционеров ЮКОСа вне зависимости от их местонахождения.