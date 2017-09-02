Дворкович считает возможным обнуление НДС на региональных авиарейсах

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает возможным обнуление НДС на российских региональных авиарейсах в обход Москвы. По его словам, профессиональное сообщество рассматривает варианты реализации этой идеи.

«Это возможная вещь, но у отдельных экспертов есть сомнения. Мы один раз уже это обсудили, сейчас они готовят дополнительный набор аргументов и расчеты по маршрутной сети, чтобы показать, какой будет эффект», — сказал Дворкович. Нужно просчитать, не возникнет ли проблем для конкурентоспособности других маршрутов, пояснил вице-премьер.

Дворкович также считает экономически правильным для отрасли обнуление НДС для всех внутренних авиаперевозок, но признает, что последствием этой меры может быть давление со стороны других отраслей.