Меркель осудила намерение Шредера войти в совет директоров «Роснефти»

Канцлер Германии Ангела Меркель негативно отозвалась о намерении Герхарда Шредера стать членом совета директоров российской компании «Роснефть».

«Я считаю прискорбным то, что бывший канцлер ФРГ, очевидно, рассматривается в качестве кандидата на одну из важнейших должностей в компании, которая находится в санкционных списках в связи с конфликтом на Украине», — сказала Меркель в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Как сообщалось, бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров «Роснефти».