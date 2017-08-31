Новак и Шредер утверждены кандидатами в совет директоров «Роснефти»

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 г. в размере 3 руб. 83 коп. на акцию. Об этом говорится в материалах компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на 10 октября 2017 г.

В список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров вошли министр энергетики России Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, помощник президента России Андрей Белоусов, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Артур Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Олег Вьюгин, главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc Айван Глазенберг, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Алсуваиди Файзал, президент BP Роберт Дадли, член совета директоров «Роснефти» Гильермо Кинтеро, член совета директоров НК Дональд Хамфриз и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер.

Акции «Роснефти» дешевеют после известий о рекомендуемом размере промежуточных дивидендов.

На Московской бирже на 17.42 мск ценные бумаги компании подешевели до 305 руб. (-0,7%), минимум сделок составил 303,65 руб. (-1,1%), хотя еще днем акции дорожали вместе с рынком до 310,2 руб. (+1%). Объем торгов бумагами компании превысил 1,156 млрд руб.