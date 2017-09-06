ТАСС: большинство кредиторов «Трансаэро» проголосовали за введение конкурсного производства

Более 90% кредиторов «Трансаэро» проголосовали за введение конкурсного производства. Об этом ТАСС сообщил источник из числа кредиторов компании, принимающих участие в сегодняшнем собрании кредиторов компании.

«Всего 93,1% кредиторов высказались за введение конкурсного производства», - сообщил он.

Еще в ноябре 2016 г. «Трансаэро» разослала кредиторам официальное предложение по плану перезагрузки своей деятельности, предложив провести процедуру замещения активов, которая предполагает создание нового юридического лица, на 100% принадлежащего ОАО «АК Трансаэро».

В 2015 г. второй по величине российский авиаперевозчик «Трансаэро» оказался не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами порядка 250 млрд руб. Позднее решением правительства компания перешла под операционное управление «Аэрофлота», ее управляющим директором стал член совета директоров последнего Дмитрий Сапрыкин.