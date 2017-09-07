Белоусов будет рад назначению Шредера председателем совета директоров «Роснефти»

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что он будет рад в случае, если экс-канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, Герхард Шредер возглавит совет директоров «Роснефти». Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» с Восточного экономического форума. Сейчас совет директоров «Роснефти» возглавляет сам Белоусов.

В конце августа стало известно о том, что в Шредер включен в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров «Роснефти». О возможности его назначения председателем совета директоров сообщал «Интерфакс» со ссылкой на проект директивы правительства.