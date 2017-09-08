S&P понизило рейтинги АФК «Система»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах АФК «Система» до ВВ- с ВВ. Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинги, как и ранее, находятся на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.

«Понижение рейтингов отражает наше мнение о том, что замораживание дивидендов МТС в рамках обеспечительных мер по иску "Роснефти" и "Башнефти" может привести к ухудшению ликвидности АФК», - говорится в сообщении S&P.

В агентстве напомнили, что в июле поместили рейтинги «Системы» в список на пересмотр с возможностью понижения. В нынешнем случае это отражает неопределенность относительно итогов судебного заседания, на котором суд постановил взыскать с АФК «Система» 136,3 млрд руб. в пользу «Башнефти».

Аналитики S&P отмечают, что пока неясно, из каких источников АФК возьмет средства на возмещение иска, при этом компания все еще рассматривает различные варианты, и существует неопределенность в плане решения суда о финальной сумме иска.