МТС заплатит «АФК Система» 10 млрд рублей, несмотря на арест акций Андрей Гордеев / Ведомости

МТС объявила о намерении в течение двух лет выкупить свои акции на общую сумму до 20 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Приобретать собственные бумаги на открытом рынке оператор будет начиная с сегодняшнего дня и до апреля 2019 г.

Это уже третий раунд программы buyback — первые два раунда прошли в ноябре 2016 г. и феврале 2017 г. соответственно. Как и тогда, выкупать обыкновенные акции и американские депозитарные акции, МТС будет через дочернюю компанию «Стрим диджитал». При этом «Система Финанс», дочерняя люксембургская компания АФК «Системы», сможет продавать «Стрим Диджиталу» акции оператора пропорционально общему количеству выкупаемых МТС акций и доле АФК в операторе. Таким образом, эффективная доля холдинга в капитале МТС существенно не изменится, говорится в сообщении «Системы». Холдинг, как и прежде, планирует участвовать в выкупе акций МТС пропорционально с миноритарными акционерами оператора, при этом сохраняя контроль в компании, следует из слов президента «Системы» Михаила Шамолина, которые приводятся в сообщении. Сейчас эффективная доля «Системы» в капитале МТС составляет 50,004%.

Обещание выкупить акции на сумму до 30 млрд в течение трех лет менеджмент МТС давал весной 2016 г. Два раунда выкупа акций МТС провела несколько месяцев назад, выплатив своим владельцам 10 млрд руб. Теоретически МТС и «Система» могут этим воспользоваться и объявить выкуп на оставшиеся 20 млрд руб., например, уже в 2017 г., допускали аналитики, опрошенные «Ведомостями».

Выкуп действительно не приведет к снижению доли АФК в МТС ниже мажоритарной, поскольку будет осуществляться эквивалентно и с открытого рынка и у структур «Системы», говорит аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. В целом, с точки зрения «Системы», проведение buyback на акции МТС — это хорошая альтернатива дивидендам, говорит он. Выкуп МТС своих акций позволяет АФК обойти ограничения, накладываемые на дивидендные выплаты по «замороженным» судом части акций оператора, объясняет он.

На часть акций МТС наложен арест: АФК «Система» получила постановление об аресте 31,76% акций МТС в обеспечение иска «Роснефти» и «Башнефти». Пристав также ограничил право «Системы» получать дивиденды от арестованных активов. Таким образом, из дивидендов МТС за 2016 г. замороженными окажутся 9,9 млрд руб. Вместе с 6,35 млрд руб. из промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 г. общая сумма недополученных основным акционером дивидендов – около 16,2 млрд руб.

Из 20 млрд руб., которые МТС собирается потратить на выкуп, «Системе» достанется только около половины, пропорционально доле холдинга в операторе. Программа выкупа позволит АФК нарастить свою денежную позицию примерно на половину объема озвученной программы выкупа или 10 млрд руб., говорит Нигматуллин. Эти 10 млрд руб. могут оказаться полезными для АФК «Система» в свете иска «Роснефти», отмечают в своем отчете аналитики UBS.