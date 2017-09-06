Котировки МТС обновили максимум с мая после объявления о выкупе акций

Акции МТС в среду дорожают после объявления о запуске компанией третьего раунд buyback. К 10.19 мск котировки МТС выросли до 271,7 руб. (+2,8%), максимум сделок составил 275,45 руб. (+4,2%) - пик с начала мая.

В среду компания объявила о продолжении с 6 сентября программы выкупа собственных акций с рынка.

На очередном этапе buyback компания намерена через свою «дочку» «Стрим диджитал» приобрести до апреля 2019 г. акции (в том числе в виде ADS) на общую сумму до 20 млрд руб., или $345,7 млн по нынешнему курсу ЦБ, говорится в сообщении МТС.

Основной акционер МТС, АФК «Система», продолжит участвовать в buyback, сохраняя контроль в операторе, заявил глава компании Михаил Шамолин, процитированный в сообщении холдинга.