АФК «Система» не исключает возможность мирового соглашения с «Роснефтию»

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин подтвердил возможность мирового соглашения в судебном споре с «Роснефтью» по компании «Башнефть», но отказался комментировать его условия. «Возможно, конечно. Не комментирую (на каких условиях), мы через прессу не будем обсуждать условия мирового соглашения», - передает Прайм его словам в кулуарах Восточного экономического форума.

5 сентября президент России Владимир Путин высказал надежду на заключение мирового соглашения между АФК «Система» и «Роснефтью». Это пошло бы на пользу и обеим компаниям, и экономике в целом, считает он. В тот же день Шамолин, что «Система» согласна с Путиным, что это судебное разбирательство должно быть завершено мировым соглашением, и воспринимает его слова как руководство к действию.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и Республики Башкирия о взыскании с АФК «Система» и «Системы-Инвест» убытков, причиненных ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 г. Суд первой инстанции взыскал в пользу «Башнефти» 136,3 млрд руб., а не 170,6 млрд руб., как требовали истцы. «Система» заявляла о намерении обжаловать это решение.