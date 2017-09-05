«Роснефть» назвала требование 170 млрд рублей от «Системы» «мировым соглашением»

«Роснефть» считает требование в 170 млрд руб. к АФК «Система» условием мирового соглашения. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

«Мировое соглашение является нашим предложением. Мы не предлагаем ни порки, ни распятия, ничего — мы предлагаем вернуть убыток нанесенный. Это предложение есть, оно существует. Оно может быть исполнено в судебном и несудебном порядке», — пояснил Леонтьев.

По его словам, от «Системы» не поступало предложений о решении спора с «Роснефтью» путем внесудебного или досудебного договора. Как отметил пресс-секретарь, арбитражный спор — это не суд в уголовном смысле слова, «это спор сторон, который логично подразумевает под собой возможность досудебной договоренности или внесудебной». «Ничего не было, понимаете? Никаких предложений не было», —добавил Леонтьев.