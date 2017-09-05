В Кремле надеются на мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой»

Путин лично встречался с Сечиным и Евтушенковым по этому делу

Путин надеется на мировое соглашение между «Роснефтью» и «Системой» Sergei Karpukhin / Reuters

Президент России Владимир Путин надеется на достижение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система». Об этом он заявил на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС. По его словам, это было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Путин подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно».

Президент добавил, что встречался и с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным и с руководителем «Системы» Владимиром Евтушенковым и выслушал позиции руководителей обеих компаний.

Акции АФК «Система» после заявления Путина подорожали на 8,25% до 13,58 руб. за штуку (данные на 10.16 мск). К 10.25 мск рост котировок достиг 13%, стоимость акции компании обновила максимум за три месяца.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК, но постановил взыскать 136 млрд руб., в то время как истцы пытаются взыскать с «Системы» и ее «дочки» 170,6 млрд руб. за ущерб, который они нанесли при реорганизации «Башнефти». Истцы указывали, что реорганизация имела экономически крайне отрицательные для «Башнефти» итоги, что и свидетельствует о преднамеренных и целенаправленных действиях АФК «Система» по причинению ущерба «Башнефти».

Первоначально сумма претензий «Роснефти» и «Башнефти» была 106,6 млрд руб., затем увеличилась до 170,6 млрд руб. – истцы пересчитали валютный курс. АФК «Система» считает претензии необоснованными.

В августе в АФК заявили, что компания готова решить спор с «Роснефтью» на 170,6 млрд руб. миром, если суд привлечет к делу независимого эксперта, а тот подтвердит, что «Башнефть» действительно понесла какие-либо убытки от действий «Системы», пока принадлежала АФК. Если этот специалист «обнаружит, что действительно вдруг имеются какие-то негативные экономические последствия у «Башнефти» от результатов управления «Системой» и ее действий», АФК будет готова нести за это ответственность, говорила представитель компании. «Как бы мы негативно ни высказывались в суде, мы все равно считаем, что между нами возможен диалог, и мы к нему готовы и открыты. Поэтому если такая ситуация будет выявлена, то мы будем готовы довести этот диалог до логического завершения, до мирного урегулирования», – отмечала она.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в понедельник заявил, что смиренно принимает решение суда. «Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал, мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом, и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции», – отметил он. Сечин добавил, что компания будет смотреть на развитие ситуации и анализировать те аргументы, которые принял судья, снизив объем претензий до 136 млрд руб.

«Башнефть» до покупки «Роснефтью»