Суд допросит свидетелей по делу Улюкаева

Приставы запретили Улюкаеву отвечать на вопросы журналистам Е.Разумный / Ведомости

В Замоскворецком суде 1 сентября продолжился процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Суд планировал в этот день допросить свидетелей. Следствие пока заявило только одного свидетеля - главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, но пока нет никаких признаков того, что он явился в суд, отмечает корреспондент «Ведомостей». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев 31 августа сказал ТАСС, что Сечин не получал повестку в суд и компания вообще не получала никаких официальных документов по этому делу. Секретарь суда сообщила перед началом заседания, что у нее нет данных о явке свидетелей.

Допрос свидетелей суд собирался начать еще на первом заседании по существу, 16 августа. Они в суд в этот день не явились, так что заседание было перенесено.

Прокуроры пришли, адвокаты в сборе, последним появился Улюкаев. Он сообщил, что приставы запрещают ему отвечать на вопросы журналистов. 16 августа предварительная съемка подсудимого перешла в пресс-конференцию, рассказывал констатирует корреспондент «Ведомостей». Судебные приставы кричали: «чтобы без вопросов!», но Улюкаев охотно общался с журналистами. Впрочем, вопрос «а с какими словами вам передали чемоданчик?», он все же проигнорировал. В суд в тот день Улюкаев пришел с электронной книжкой, а журналистам объяснил, что читает Чехова. На просьбу оценить состояние российской экономики Улюкаев тогда ответил: «Положение отличное, но не безнадежное». На вопрос, говорил ли он после задержания с президентом Владимиром Путиным, он ответил «нет».

В начале заседания 1 сентября полчаса заняло оглашение списка телеканалов и агентств, желающих вести трансляцию процесса. Прокурор возразил против их ходатайств: если всех пустить в зал, то «работать будет просто невозможно». В трансляции журналистам в итоге было отказано в связи с невозможностью обеспечить объективное рассмотрение дела.