ВЦИОМ узнал отношение россиян к делу Улюкаева

Почти половина россиян (49%) считает дело в отношении экс-главы Минэкономразвития показательной акцией, более половины (57%) верят в виновность Алексея Улюкаева, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Респонденты скорее склонны соглашаться с тем, что дело Улюкаева – это показательная акция (49%), нежели проявление реальной борьбы властей с коррупцией (35%), говорится в материалах опроса.

Более половины россиян (57%) полагают, что Улюкаев виновен в получении взятки. Среди тех, кто детально знаком с информацией о судебном разбирательстве, этой точки зрения придерживаются 79% респондентов. Невиновным Улюкаева называют 7% от числа всех участников опроса и каждый десятый (10%) из тех, кто хорошо осведомлен о судебном процессе.

«Более половины респондентов (56%), выразивших уверенность в виновности Улюкаева, предполагают, что даже в том случае, если его вина будет доказана, суд завершится вынесением формального приговора (Улюкаеву дадут минимальный срок), еще 21% считает, что ему удастся избежать наказания», — отмечают социологи.

В то же время 17% среди тех, кто считает бывшего министра виновным, полагают, что он «будет наказан по всей строгости закона».

Говоря о наказании, которое, по их мнению, должен понести Улюкаев, считающие его виновным респонденты чаще всего называют конфискацию имущества (53%). Однако много и тех, кто высказывается за тюремное заключение (43%), уточнили социологи. Также говорилось о необходимости запрета занимать руководящие должности (32%) и назначении штрафа, превышающего размер взятки (20%).