«Роснефть» вправе обжаловать снижение убытков по иску к «Системе»

«Роснефть» вправе обжаловать решение суда о сокращении суммы убытков по иску к АФК «Система» со 170,6 млрд руб. до 136 млрд руб. «Оно [решение] пока в законную силу не вступило», – заявил в суде представитель нефтяной компании.

Накануне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что готов принять решение о снижении суммы убытка, но надеется, что суд в следующих инстанциях подтвердит оставшуюся сумму претензий. «Мы смиренно принимаем решение суда, но в части дисконта, который он сделал, мы сейчас изучаем обоснование, которое было принято судом, и, возможно, нам удастся откорректировать в следующей инстанции», – сказал он.

Представитель минземимущества Башкирии заявил, что не вступившее в силу решение суда о сокращении требований до 136 млрд руб. «не является юридическим фактом до вступления в силу, а является основанием для подачи апелляционной жалобы».

23 августа Арбитражный суд Башкирии принял решение о взыскании с «Системы» 136 млрд руб., тогда как «Роснефть» просила взыскать 170,6 млрд руб. убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г.