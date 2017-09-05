Президент «Системы» прокомментировал слова Путина о мировом соглашении с «Роснефтью»

Президент АФК «Система» Михаил Шамолин считает, что мировое соглашение с «Роснефтью» могло бы прояснить правила игры на российском рынке.

«Мы согласны с президентом и воспринимаем его слова как руководство к действию, - сказал Шамолин «Ведомостям». - Мы уже предлагали истцам сесть за стол переговоров и привлечь независимых экспертов. Считаем, что для российской экономики это был бы позитивный знак, который прояснил бы для будущих инвесторов как правила игры, так и риски». На каких условиях «Система» готова пойти на мировое соглашение, обсуждать через прессу компания считает неправильным, добавил он.

Выступая во вторник на пресс-конференции в Сямэне по итогам саммита БРИКС, президент России Владимир Путин заявил, что надеется на достижение мирового соглашения между «Роснефтью» и АФК «Система». По его словам, это было бы на пользу «как обеим компаниям, так и российской экономике в целом». Путин подчеркнул, что не давал никому прямых указаний – это «нецелесообразно». Президент добавил, что встречался и с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным и с руководителем «Системы» Владимиром Евтушенковым и выслушал позиции руководителей обеих компаний.

Владимир Евтушенков сказал «Ведомостям» что «не знает», при каких условиях возможно мировое соглашение с «Роснефтью». Когда происходила его встреча с президентом и при каких обстоятельствах, он не раскрыл. По словам его знакомого, встреча была личной, несколько недель назад.

Источник в «Системе» рассказывал «Ведомостям», что Евтушенков как минимум дважды лично встречался с Путиным для обсуждения иска «Роснефти». Собеседник «Ведомостей» не знает результатов этих встреч.