«Газпром» и Botas создают компанию для строительства отвода от «Турецкого потока» в Европу

Совет директоров «Газпрома» 21 сентября рассмотрит вопрос об участии компании в совместной проектной компании TurkAkim Gaz Tasima A.S., сообщил «Газпром».

Как уточнили «Интерфаксу» в управлении информации российской компании, «TurkAkim Gaz Tasima A.S. – совместная проектная компания "Газпрома" и Botas».

«Компания создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода "Турецкий поток" в рамках подписанного межправительственного соглашения между Россией и Турцией», – отметили в российском концерне.

Согласно подписанному межправсоглашению «Газпром» получает право на 100%-ное использование мощностей сухопутного участка газопровода «Турецкого потока», который пройдет по территории Турции до сопредельных стран. Кроме того, к компании, которая будет строить этот участок, не применяется законодательство Турции, регулирующее рынок природного газа, в том числе нормы о тарифном регулировании, доступе третьих лиц и структурном разъединении.