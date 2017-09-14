Верховный суд Украины не принял жалобу «Газпрома» на штраф в размере $6,6 млрд

Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в рассмотрении апелляции на штраф в размере $6,6 млрд, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря суда. «Газпрому» отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом», — сказал пресс-секретарь.

В феврале 2016 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на $3,3 млрд за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. «Газпром» прошел все судебные инстанции, но суды оставили без рассмотрения жалобы российской компании.

Позже АМКУ насчитал 100% пени на сумму штрафа. В декабря 2016 г. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с «Газпрома» в сумме $6,6 млрд.