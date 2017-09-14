«Спортмастер» будет производить одежду и товары с символикой ЧМ-2018

Компания «Спортмастер» будет производить лицензионную одежду и аксессуары с символикой чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщила компания «Мегалайсенз энтертеймент» — оператор лицензионной и розничной программы чемпионата.

В рамках коллекции планируется разработать более 50 дизайн-концептов, которые будут использованы на мужских, женских и детских футболках, ветровках, джемперах, рюкзаках, сумках, мячах и других предметах одежды и аксессуарах. Лицензионная коллекция поступит в продажу в 450 магазинов «Спортмастер» по всей России.

«Спортмастер» объединяет более 450 магазинов в 200 городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Китая. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Спортмастер» в прошлом году составила 91,9 млрд руб., чистый убыток — 1,3 млрд руб.