На первом этапе купить билеты можно будет только в интернете

FIFA назвала дату начала продаж билетов на ЧМ-2018 Е. Разумный / Ведомости

Продажа билетов на матчи чемпионата мира по футболу – 2018, который состоится в России, начнется в 12.00 по московскому времени 14 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе Международной федерации футбола (FIFA).

«Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом чемпионате мира FIFA болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств», – приводятся в сообщении слова генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры.

Продажа билетов будет проходить в несколько этапов. Первые два этапа делятся на два периода, а третий этап – это продажа билетов «в последний момент», указывается в пресс-релизе.

Первый период первого этапа продаж будет проходить с 14 сентября по 12 октября. В этот период фанаты смогут подать заявку на приобретение билета, уведомление о статусе которой они получат до 16 ноября. При этом у всех заявок будут равные шансы в независимости от даты подачи. Второй период первого этапа продлится с 16 по 28 ноября: в это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

Второй этап продаж будет открыт после официальной жеребьевки 1 декабря. Он, аналогично первому этапу, будет состоять из периода продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря по 31 января) и периода продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля).

Этап продаж билетов на матчи «в последний момент» в порядке живой очереди стартует 18 апреля и завершится 15 июля – в день финальной игры ЧМ-2018.

Стоимость билетов была объявлена в июле 2016 г. Билеты были поделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для российских граждан. Минимальная цена билета для россиян на игру группового этапа (за исключением матча открытия) составит 1280 руб., для иностранцев – $105. Минимальная цена билета на матч открытия для россиян – 3200 руб., для иностранцев – $220. Минимальная стоимость билета на финал для россиян – 7040 руб., для иностранцев – $455.

В своем пресс-релизе FIFA напоминает, что для посещения всех матчей ЧМ после покупки билета всем болельщикам нужно также получить паспорт болельщика. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя и дает право бесплатного проезда между городами – организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города).

Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира, отмечает ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в Россию болельщиков ЧМ-2018. Въехать в страну без визы иностранные туристы смогут за 72 часа до начала первого матча чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. и до последнего дня соревнований.

Первый в истории России чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.