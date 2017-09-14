Россия и ExxonMobil подписали мировое соглашение по спору вокруг проекта «Сахалин-1»

Россия и компания ExxonMobil 12 сентября подписали мировое соглашение в рамках судебного разбирательства по разделу продукции по проекту «Сахалин-1», говорится в сообщении Минфина.

«12 сентября было подписано мировое соглашение между Россией и компанией ExxonMobil в рамках судебного разбирательства по иску о взыскании денежных средств по соглашению о разделе продукции по проекту "Сахалин-1". Стороны достигли взаимовыгодного компромисса. От имени Российской Федерации мировое соглашение подписал министр финансов Антон Силуанов», - отмечается в сообщении.