Россия договорилась с ExxonMobil об урегулировании проблемных вопросов по «Сахалину-1»

Российские власти достигли соглашения с ExxonMobil по проблемным вопросам, связанным с реализацией проекта «Сахалин-1», несмотря на ухудшение отношений с США, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас продолжаются контакты с американскими компаниями. В том числе с такой крупнейшей энергетической компанией, как Exxon, которую раньше г-н Тиллерсон возглавлял. Несмотря на то что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем кризисы, текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil», – заявил Путин, выступая на форуме во Владивостоке.

Президент уточнил, что есть конкретные вопросы, в решении которых ExxonMobil заинтересован, в работе на Дальнем Востоке, в работе по «Сахалину-1».

«Вот на фоне даже этих дипломатических скандалов мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы. В самое ближайшее время правительство России объявит об этом», – сказал Путин.