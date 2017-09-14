Россия пошла на мировую с ExxonMobil Сергей Портер / Ведомости

В минувший вторник премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому Минфин может заключить мировое соглашение с дочкой ExxonMobil – Exxon Neftegas Limited.

Компания подала в суд на российский Минфин в 2015 г. с требованием изменить трактовку пункта СРП «Сахалин-1» в части налогообложения и возместить часть налога на прибыль, которую компания считает переплаченной. В качестве внесудебного урегулирования спора ExxonMobil предлагала списать половину суммы претензий, а остальное зачесть в счет будущих платежей компании по налогу на прибыль, ставка которого должна составлять 20%. Сумма требований составляла $637 млн.

На каких условиях должно быть подписано мировое соглашение, неизвестно. Представители Минфина и ExxonMobil на вопросы «Ведомостей» не ответили.

В обмен на мировую американцы могут получить долю в одном из добычных проектов в России, которому впоследствии предоставят льготы по НДПИ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Один из вариантов – Красноленинское месторождение «Роснефти» в ХМАО, сейчас госкомпания добивается снижения вдвое ставки НДПИ для него, писало издание.

О том, что Россия договорилась с Exxon о мировом разрешении спора, рассказал президент Владимир Путин. «У нас продолжаются контакты с американскими компаниями. В том числе с такой крупнейшей энергетической компанией, как Exxon, которую раньше г-н Тиллерсон возглавлял. Несмотря на то что он там обыски организует в наших дипломатических учреждениях, мы разрешаем кризисы, текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil», – заявил президент, выступая на форуме во Владивостоке.

В течение всего срока реализации проекта «Сахалин-1» в бюджеты разного уровня предусмотрены поступления в размере свыше $70 млрд в виде налогов, роялти и доли государства в добыче нефти и газа, следует из информации на сайте проекта. По расчетам российских чиновников, потери бюджета в случае победы ExxonMobil в суде за период реализации проекта могут составить $16 млрд, приводил данные «Интерфакс».

«Российская Федерация готова к внесудебному урегулированию спора на взаимовыгодных для сторон условиях, о чем неоднократно информировала истца», – сказал в четверг представитель Минфина. Условия, предлагаемые российской стороной, он не раскрыл. На прошлой неделе новый руководитель ExxonMobil Даррен Вудс посетил Москву. Обсуждалась в том числе тема судебных разбирательств по налогу на прибыль, рассказывал министр энергетики Александр Новак, не раскрывая подробностей.

На официальном интернет-портале правовой информации размещено соответствующее распоряжение премьера от 12 сентября. Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову подписать мировое соглашение от имени Российской Федерации.

Как сообщалось, ExxonMobil в апреле 2015 г. подала в суд на Россию. Ее «дочка» ExxonNeftagas – оператор проекта «Сахалин-1» – с 2008 г. пытается самостоятельно перейти со ставки налога на прибыль в 35%, установленной в соглашении о разделе продукции проекта «Сахалин-1», на ставку в 24%, а с 2009 г. – на ставку в 20%, установленную Налоговым кодексом.

Однако СРП-проект имеет статус закона, основные условия его реализации должны быть неизменными с момента заключения соглашения, а любые поправки могут быть внесены только судом. На этом основании российские чиновники еще в 2010 г. отказали Exxon в снижении ставки налога. С тех пор американская компания ежегодно выплачивает сначала 20% налога на прибыль, а после проведения камеральных налоговых проверок доплачивает оставшиеся 15% под протестом.

По оценке ExxonMobil, к марту 2017 г. общая сумма оспариваемых налогов выросла до $637 млн. ExxonMobil предложила списать порядка половины суммы, а оставшиеся средства зачесть в счет будущих платежей компании по налогу на прибыль. Компромисс достигнут не был, и Exxon обратилась в суд.

В марте 2017 г. ExxonMobil и Минфин договорились отложить арбитражные разбирательства и приступить к досудебному урегулированию спора.

Участниками проекта «Сахалин-1» являются Exxon Neftegas Limited (30%), НК «Роснефть» (20%), индийская ONGC (20%) и SODECO (30%). В рамках проекта «Сахалин-1» в 2016 г. добыто 8,9 млн т, что на 8% больше, чем в 2015 г., – 8,3 млн т.