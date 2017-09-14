Мосгорсуд отклонил жалобу бывшей супруги Потанина

Мосгорсуд в четверг признал законным решение Пресненского суда Москвы, отклонившего иск экс-супруги президента «Норникеля» Владимира Потанина Натальи, в котором она просила признать их общим имуществом акции ЗАО «КМ-инвест» и взыскать более 215 млрд руб. за половину пакета.

«Решение Пресненского суда от 25 мая оставлено без изменений, апелляционная жалоба, поданная в интересах Потаниной, - без удовлетворения», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Представитель бывшей жены бизнесмена Павел Коновалов заявил «Интерфаксу», что его доверительница не согласна с решением суда. «Суд счёл, что срок исковой давности вышел, а мы полагаем, что он составляет три года», - пояснил юрист.

В конце июля Пресненский суд отказал в удовлетворении аналогичного иска Потаниной, которая просила взыскать с экс-супруга около 850 млрд руб. в качестве компенсации за пакеты акций кипрских компаний.