Банк «Пересвет» подал иск о банкротстве торгового дома «Настюша»

Банк «Пересвет» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании торгового дома «Настюша» банкротом. Это следует из материалов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 14 сентября, к производству принят пока не был.

В конце августа в материалах Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц сообщалось о намерении банка «Пересвет» обанкротить ТД «Настюша».

30 августа Арбитражный суд Москвы по заявлению казахстанского Forte Bank ввел наблюдение в зерновой компании «Настюша». Согласно данным СПАРК, ТД «Настюша» является структурой, аффилированной с одноименной зерновой компанией.