Венесуэла начала использовать юани вместо долларов для оценки нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что республика не будет больше оценивать свою нефть в долларах, она начала использовать для этого юани. «Мы уже продаем нефть и всю нашу продукцию, используя валютную корзину, и уже определяем цену на нефть в юанях», — сказал он в эфире Venezolana de television.

По данным министерства нефтяной промышленности Венесуэлы, по итогам недели торги венесуэльской нефтью закрылись на уровне 306,26 юаня ($46,76) за баррель.

«Нас вынудили. Три недели назад президент США Дональд Трамп ввел незаконные, необоснованные и вызывающие санкции в отношении Венесуэлы. Сейчас у нас несколько судов с нефтью в США, и нам за нее не могут заплатить из-за санкций», — сказал Мадуро.

Таким образом страна отреагировала на усиление санкций со стороны США. В августе Вашингтон ввел новые санкции в отношении Венесуэлы, установив запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством страны и ее нефтедобывающими компаниями.