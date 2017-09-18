«Роснефть» может поучаствовать в финансировании строительства газопровода в Курдистане

Администрация Курдского автономного района Ирака и «Роснефть» обсудили возможность участия российской компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры Курдистана. Это «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе «Роснефти». Ожидается, что отдельное соглашение по этому проекту будет подписано до конца года.

Предполагается, что газопровод обеспечит поставки природного газа на электростанции и заводы Курдистана, а также по нему можно будет экспортировать существенный объем топлива в Турцию и на европейский рынок, объяснили в «Роснефти». Инвестиции в проект газовой инфраструктуры будут осуществлены по схеме BOOT (Build-Own-Operate-Transfer: строительство, владение, эксплуатация, передача). Инвестиции будут возвращаться за счет тарифных сборов и согласованной нормы прибыли, ожидают в компании. Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объеме 30 млрд куб. м в год в дополнение к поставкам основным внутренним потребителям.

Переговоры идут о реализации проекта в ускоренном режиме. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 г., а с 2020 г. – начало экспортных поставок газа, уточняет «Роснефть».

«Успешная реализация обсуждаемого проекта обеспечит "Роснефти" ключевую роль в строительстве и расширении газотранспортной инфраструктуры Иракского Курдистана и позволит компании создать синергию с существующими проектами по разработке нефтегазовых месторождений на пяти блоках региона», – подчеркивает компания.

В феврале «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки, добычи, инфраструктуры, логистики и трейдинга углеводородов, контракт на поставку нефти. В частности, Rosneft Trading S.A. договорилась покупать у Курдистана по предоплате нефть в период с 2017 по 2019 г. Объем поставок не раскрывался. Курдская нефть поставляется на НПЗ «Роснефти» в Германии. Компания владеет долями в трех немецких НПЗ, контролирует более 12% нефтеперерабатывающих мощностей, общая переработка которых – 12,5 млн т в год. Предоплата по договору, по данным Bloomberg, составляет $1 млрд.

В июне на ПМЭФе «Роснефть» и правительство Курдского автономного района подписали обязывающие соглашения,по которым компания получает доступ к управлению региональной транспортной системой мощностью 700 000 барр. в сутки (35 млн т в год) с планируемым расширением до более чем 1 млн барр. (50 млн т) до конца 2017 г., говорится в сообщении компании. В 2016 г. всего Ирак добыл 225 млн т нефти. «Это крупный трубопровод с возможностью развития. Нефть по нему поставляется в Турцию», – говорил тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.