Котировки Rusal выросли на 7,5% и обновили максимум

Котировки Rusal утром в среду взлетели на 7,5% и обновили исторические максимумы из-за сохраняющегося спроса на бумаги. На Московской бирже цена акций компании поднималась до 45,48 руб. (+7,5%), после чего скорректировалась к 10.14 мск до 45,1 руб. (+6,62%).

Ранее сообщалось, что CEFC может купить 5% En+ Group в ходе планируемого IPO холдинга Олега Дерипаски. En+ Group является основным акционером крупнейшего в мире производителя алюминия и глинозема UC Rusal.