Дерипаска прогнозирует рост цен на алюминий к концу года

Основной акционер Rusal Олег Дерипаска прогнозирует увеличение цены и стабильный рост спроса на алюминий, заявил он в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума.

«Трудно говорить конкретно, но явно выше, чем сейчас, - ответил Дерипаска на просьбу ведущей спрогнозировать цену на алюминий в конце 2017 г. - Мы видим устойчивый и растущий спрос на все основные наши товары и материалы».

По его словам, рост цен был спровоцирован китайскими инвесторами, которые начали входить в алюминиевый сектор. На это, в частности, повлияли решения, которые в ближайшее время позволят сбалансировать рынок в Китае.

В качестве основного фактора, который будет определять рост спроса на алюминий, бизнесмен назвал "промышленную революцию" в области электрификации транспорта. Он отметил, что в связи с облегчением конструкций практически всех видов транспорта "сталь во многих аспектах уйдет в прошлое".