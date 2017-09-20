Из-за разгерметизации скважины «Газпром нефти» пострадали 13 детей

В Оренбургской области произошла разгерметизация нефтяной скважины региональной «дочки» Газпром нефти» - «Газпромнефть-Оренбург». С подозрением на отравление сероводородом к врачам обратились 16 человек, в том числе 13 детей, сообщили «Интерфаксу» в областном управлении МЧС. По данным главка, разгерметизация скважины и утечка нефтепродуктов произошла в ходе строительных работ на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпром нефти». Произошел выброс нефтяной жидкости и сероводорода.

О случившемся МЧС проинформировало население Оренбургского района области. На 8.40 мск авария была локализована, скважина - загерметизирована, планировались подача в нее воды под давлением и дальнейшая заглушка.

Агентству ТАСС в экстренных службах сообщили, что за медпомощью с признаками отравления парами сероводорода обратились 19 детей. Источник ТАСС уточнил, что ЧП произошло в 7 км от населенного пункта Чкалов. По данным лаборатории Роспотребнадзора, уровень предельно допустимой концентрации по сероводороду в районе аварии превышен в шесть раз. Жизни пострадавших ничто не угрожает, сказал источник агентства в медицинских кругах региона. Как сообщили ТАСС сразу в нескольких медицинских организациях Оренбургской области, в регионе проходит совещание по ситуации с отравлением. В нем принимают участие врачи и представители министерства здравоохранения региона.

Работы на этой скважине, из-за которых произошла авария, выполнял подрядчик - ООО «Бузулукская нефтесервисная компания», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании «Газпромнефть-Оренбург».

В пресс-службе регионального управления СКР обещали провести проверку по жалобам граждан на возможное отравление сероводородом.