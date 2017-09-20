Россия может ограничить ввоз фруктов из Сербии

Россельхознадзор может принять меры ограничительного характера на ввоз фруктов из Сербии, в частности нектаринов, слив и персиков, при дальнейших выявлениях в продукции подкарантинных объектов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В ведомстве отметили, что в последнее время участились случаи поступления на территорию России подкарантинной продукции, зараженной карантинным объектом - восточной плодожоркой. Так, с августа по сентябрь 2017 г. было выявлено 12 случаев обнаружения указанного карантинного объекта в партиях нектаринов, слив, персиков.