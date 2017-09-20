Украина ввела санкции против российских поставщиков минудобрений

Министерство экономического развития и торговли Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий группы «Еврохим», а также других российских поставщиков минудобрений. Соответствующее решение закреплено приказом ведомства от 19 сентября.

Санкции, в частности, введены против ряда компаний по производству и продаже минудобрений, входящих в группу «Еврохим»: ООО «Агроцентр Еврохим - Липецк», «Агроцентр Еврохим - Краснодар», «Агроцентр Еврохим - Невинномысск», «Агроцентр Еврохим - Волгоград», «Агроцентр Еврохим - Орел», «Еврохим трейдинг рус», АО «Невинномысский Азот», «Новомосковская акционерная компания "Азот", а также российской головной структуры группы АО "МХК Еврохим".

Также Минэкономразвития ввело санкции против таких поставщиков минудобрений, как ООО «Галактика», «Русагрохим», «Боснис», «Агрохимуниверсал», «Агроцентр-Белгород», «Агрохимцентр-Тамбов», «Рязаньагрохим», «Югагрохим», «Зарайская Сельхозхимия», «Аграрник», «Целинскагрохимсервис», «Юг-Бизнеспартнер», «Агрохимуниверсал», «Тандем», АО «Агрохимия», «Общество поддержки фермерских хозяйств», «Балттрейдхим».

Санкции в виде приостановки внешнеэкономической деятельности таких субъектов введены по представлению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

По данным ведомства, средства, уплаченные самопровозглашенным ДНР и ЛНР за «растаможку» минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.