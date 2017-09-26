«ВИМ-авиа» выполнит все полеты на Дальний Восток до 10 октября

Авиакомпания «ВИМ-авиа» планирует выполнить все рейсы до 10 октября на Дальний Восток по расписанию, сообщил губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Как передает «Интерфакс», он сослался на результаты совещания в оперативном штабе в Росавиации, которое завершилось в ночь на вторник. После 10 октября к перевозке пассажиров «ВИМ-авиа» подключатся другие компании, с ними идут переговоры, добавил Печеный. По его информации, на рейсы перевозчика после 10 октября куплено не очень много билетов. На вопрос, за чей счет пассажиров «ВИМ-авиа» будут перевозить другие компании, Печеный сказал: «Предварительное понимание есть. Этот вопрос решает Минтранс».

Регулярные рейсы «ВИМ-авиа» на Дальний Восток профинансированы «Татнефтью» на несколько дней, сообщил ТАСС источник в оперативном штабе Росавиации.

«Всего на этот период продано около 3000 билетов туда и обратно, что касается проблемы завершения этих перевозок, до конца сентября – первой декады октября есть договоренность, что компания "ВИМ-авиа" в эти оставшиеся дни перевозки на Дальний Восток продолжит», – сообщил губернатор. По его словам, Минтранс и Росавиация решили проблему заправки рейсов компании, отправляющихся на Дальний Восток, в частности в Магадан.

«Нам понятно, что перспективы у компании не очень хороши, можно сказать, совсем плохи, поэтому предварительные переговоры с другими компаниями на перевозку оставшейся части пассажиров, я надеюсь, завершатся благополучно. Надеюсь, как и в ситуации с "Трансаэро", мы благополучно заменим перевозчика», – отметил Печеный.

Администрация Магаданской области со своей стороны готова оказать пострадавшим пассажирам юридическую помощь, чтобы «в установленном порядке все неудобства были компенсированы», заверил руководитель региона.