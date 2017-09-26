Один из кредиторов Кехмана заявил о наличии у бизнесмена скрытых активов

Бизнесмен Владимир Кехман, который в настоящий момент проходит процедуру банкротства, может обладать скрытыми активами. В последнее время он проживал в отеле премиум-класса Marriott в Новосибирске и ездил за границу, рассказал во вторник во время заседания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области представитель Сбербанка - одного из кредиторов бизнесмена.

Он отметил, что необходимо определить, имеется ли у Кехмана имущество, которое можно включить в конкурсную массу.

Управляющий по процедуре банкротства бизнесмена Михаил Бологов подтвердил, что Кехман проживал в отеле и выезжал за пределы России. Но, по его словам, ему неизвестны источники дохода бизнесмена.

Ранее во вторник суд продлил процедуру банкротства Кехмана до 28 ноября. Компания Кехмана «Группа JFC» была признана банкротом в 2015 г.