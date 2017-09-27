Coral Travel и Anex Tour начали вывозить несостоявшихся пассажиров «ВИМ-Авиа»

Туроператоры Coral Travel и Anex Tour начали вывозить своих туристов с билетами «ВИМ-Авиа», приводит РИА «Новости» заявление руководителя «Турпомощи» Александра Осауленко. Другие туроператоры в ожидании разрешения ситуации также за свой счет продляют клиентам отпуска. Так, по ее словам, поступают «Интурист», Mouzenidis, Tez Tour.

По данным Росавиации, участие в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа» примут «Уральские авиалинии», iFly, Red Wings, NordStar, «Икар», «Северный ветер», «Якутия». Эти затраты им будут компенсированы - в бюджете 2018 г. на это предусмотрено 200 млн руб., сообщили в Росавиации.Сейчас вывоз с турецких курортов за счет туроператоров осуществляют Royal Flight (входит в один холдинг с туроператором Coral) и Azur Air (входит в туристический холдинг Anex Tour).

Накануне «ВИМ-авиа» и Росавиация признали, что у авиаперевозчика закончились деньги. По данным Ростуризма, до середины октября компания успела продать 196 000 билетов. Сейчас за рубежом, в основном в Турции, остаются 39 000 пассажиров.