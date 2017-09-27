Поезда с Украины опоздают в Москву из-за пожара под Винницей

Пассажирские поезда с Украины придут в Москву с опозданием из-за пожара на складе боеприпасов под Винницей. Это сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО «РЖД»).

«Возгорание, произошедшее ночью, привело к изменению маршрута следования поездов по территории соседнего государства, поступающих в Россию. В настоящее время в пути до трех часов задерживаются № 56 Хмельницкий - Москва, № 24 Одесса - Москва, № 48 Кишинев - Москва», - говорится в пресс-релизе. Диспетчеры РЖД сделают все возможное, чтобы сократить опоздание.