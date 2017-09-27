В Германии в отделениях холдинга UBS прошли обыски

Германские правоохранительные и налоговые органы обыскали несколько отделений швейцарского финансового холдинга UBS на территории ФРГ. Об этом сообщило в среду немецкое агентство DPA.

Прокуратура Бохума подозревает около 2000 клиентов фининститута в уклонении от налогов. Предполагается, что они не указали в декларации доходы от капиталовложений. Других существенных подробностей не приводится.

Начать расследование было решено после того, как были проанализированы данные на диске, который власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия приобрели несколько лет назад за 5 млн евро у анонимного информатора. На нем содержались имена предполагаемых уклонистов.

В начале сентября сообщалось, что в женевском отделении UBS смывали купюры в канализацию. Прокуроры начали расследование несколько месяцев назад, когда первая партия купюр номиналом 500 евро была обнаружена в туалете рядом с хранилищем UBS, в котором расположены сейфовые ячейки.

Спустя несколько дней еще несколько партий купюр были обнаружены в туалетах трех ресторанов, расположенных рядом. Чтобы вытащить банкноты и прочистить трубы, ресторанам пришлось потратить несколько тысяч франков (1 франк равен примерно $1). В совокупности водопроводчики вытащили из канализации купюры на десятки тысяч евро.