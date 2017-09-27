Госдума запросит у Минтранса информацию о финансовом положении «Аэрофлота»

Депутаты Государственной Думы России собираются запросить у Минтранса и Росавиации данные о финансовом положении российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота». Об этом сообщил в среду председатель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Он пояснил, что депутаты хотят проверить, «в каком финансовом состоянии находится наш "Аэрофлот", чем ему помочь, какой лизинг, по какой цене», пишет «Интерфакс".

На этой неделе стало известно о возникновении финансовых трудностей у авиакомпании «ВИМ-авиа». Перевозчик, в частности, заявил о нехватке оборотных средств. 25 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств у пассажиров должностными лицами «ВИМ-авиа».

Пресс-служба Росавиации 26 сентября говорила, что часть пассажиров «ВИМ-авиа» готовы перевезти «Уральские авиалинии», «Айфлай», «Ред вингс», «Нордстар», «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». Топ-менеджер крупной авиакомпании рассказал ранее «Ведомостям», что на совещании в Росавиации говорилось, что управление «ВИМ-авиа» может перейти к «Аэрофлоту» и его «дочке» – авиакомпании «Россия».