В ФАС заявили о положительном отношении к слиянию «Яндекса» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно относится к сделке по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber. О ее вероятном одобрении сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев в интервью «Коммерсанту».

«К этой сделке мы также относимся положительно, можно сказать, что в принципе она будет одобрена, но в каком виде, нужно смотреть», - сказал он, добавив, что возможное предписание будет касаться только особенностей прозрачности рынка, раскрытия информации и вопросов безопасности потребителя.

19 сентября ФАС России продлила на два месяца рассмотрение ходатайства по сделке между «Яндекс» и Uber. В июле два крупнейших сервиса по вызову водителей – «Яндекс.Такси» и Uber – заявили об объединении бизнесов в России и ряде стран СНГ, включая Казахстан и Белоруссию. Официальная причина – вместе развиваться легче и перспективнее. Вероятная – кризис в глобальном Uber, вызванный чередой скандалов и обвинений в адрес компании.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев отмечал, что сделка не потребует согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, но при ее одобрении ФАС, возможно, будет выдано предписание.