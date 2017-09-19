ФАС продлила рассмотрение ходатайства по сделке «Яндекса» и Uber на два месяца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила на два месяца рассмотрение ходатайства по сделке между «Яндекс» и Uber, сообщила начальник управления контроля связи и IT службы Елена Заева.

«Мы проводим анализ. Рассмотрение ходатайства продлили на два месяца», – сообщила она.

В июле два крупнейших сервиса по вызову водителей – «Яндекс.Такси» и Uber – заявили об объединении бизнесов в России и ряде стран СНГ, включая Казахстан и Белоруссию. Официальная причина – вместе развиваться легче и перспективнее. Вероятная – кризис в глобальном Uber, вызванный чередой скандалов и обвинений в адрес компании.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев отмечал, что сделка не потребует согласования правкомиссии по иностранным инвестициям, но при ее одобрении ФАС, возможно, будет выдано предписание.