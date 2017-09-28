Business FM: владельца «ВИМ-авиа» Мурсекаева допрашивают в СКР

Владелец «ВИМ-авиа» Рашид Мурсекаев не улетел из России, сообщает Business FM со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По данным радиостанции, его допрашивают в СКР. Также сообщается о задержании гендиректора «ВИМ-авиа» Александра Кочнева. Ночью у ключевых сотрудников авиакомпании прошли обыски, добавляет радиостанция.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько предположил, что Мурсекаев покинул Россию. По его словам, правоохранительные органы не могут связаться с совладельцем «ВИМ-авиа». О том, что он мог покинуть страну, «Интерфаксу» также рассказали два осведомленных источника.

В отношении компании возбуждено уголовное дело: ее менеджеров подозревают в хищении денег пассажиров. Утром 28 сентября Минтранс заявил, что с 16 октября «ВИМ-авиа» прекратит перевозки пассажиров. Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве «ВИМ-авиа».