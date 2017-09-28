Бывший гендиректор Gett в России запустил приложение для поиска работы

Виталий Крылов, ранее возглавлявший российский филиал Gett, запустил в России приложение для поиска работы PapaJobs. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого предпринимателя. По его словам, приложение в большей степени ориентировано на людей, которые ищут работу в сфере услуг рядом с домом.

Инвестиции составили 40 млн руб., в проект вложились главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей, первый вице-президент Газпромбанка Дмитрий Пешнев и директор по маркетингу Alibaba Russia Татьяна Игнаточкина.

Первое время приложение будет доступно только для Android, позже появится и для IOS. Для пользователей сервис всегда будет бесплатным, для работодателей — первое время тоже, но со временем может стать платным, сообщил Крылов.