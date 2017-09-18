Поколение Z совсем иначе относится к работе, чем предшествующие поколения. Как этим воспользоваться?

Статья опубликована в № 4409 от 18.09.2017 под заголовком: Чего ждут от работы восемнадцатилетние

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Для поколения постмиллениалов нужна цель в работе Freepick

На рынок труда выходит поколение Z, или постмиллениалов, родившихся после 2000 г., и работодателям хорошо бы подготовиться к встрече с этими молодыми сотрудниками, любящими технику, стремящимися к совместной работе с самыми разными людьми, с представителями разных поколений, культур и желающими найти нанимателя, разделяющего их ценности.

Во время ежегодной конференции стажеров EY International Intern Leadership Conference в июле корпорация опросила 1600 молодых людей, родившихся в середине 1990-х гг., чтобы оценить, как они видят свою будущую работу, рассказал Ларри Нэш, руководящий набором персонала компании в США.

Легион «Зет» 61 млн человек, по оценкам консалтинговой фирмы BridgeWorks, составляет численность поколения Z – молодежи, родившейся после 2000 г., в США

Результаты опроса свидетельствуют, что приоритет для этого поколения – «создать что-то лучшее, оставить что-то лучшее будущим поколениям», говорит Нэш и добавляет: «Им нужна цель в работе».

Результаты других исследований отражают оптимизм, присущий поколению Z. Goldman Sachs Group в этом году опросила 1700 молодых стажеров и выяснила, что подавляющее большинство из них планируют создать семью и иметь детей. Около 83% респондентов рассчитывают к 40 годам приобрести дом, 63% – купить автомобиль к 30 годам.

Нэш считает, что руководителям, рассчитывающим привлечь и удержать этих работников, нужно искать способы извлечь преимущества из их талантов и понимать карьерные ценности этих молодых людей.

Склад ума представителей поколения Z может стать полезным активом для работодателей, говорит Нэш. Больше трех четвертей опрошенных EY заявили, что их способность сработаться с людьми другой культуры или с другим опытом отличает их от более старших поколений. Эти молодые люди хотят получить работу, которая даст им возможность менять мир к лучшему, добавляет Нэш.

Он предполагает, что таким работникам нужно предоставить возможность помогать их местным сообществам и использовать свои навыки в том числе и в благотворительных целях. Около 27% респондентов заявили, что ищут работу, которая позволит посвящать часть времени проблемам местных общин.

Еще одна черта поколения Z – любовь к технологиям. В отличие от более старших поколений, опасающихся, что автоматизация лишит их рабочих мест, молодежь с восторгом относится к роботам и искусственному интеллекту. Три четверти опрошенных считают, что новые технологии изменят занятость людей. Две трети респондентов верят, что технологический прогресс повысит производительность труда, более половины – что благодаря новым технологиям люди смогут сосредоточиться на работе, имеющей большую ценность. «Это поколение на ты с технологиями с самого рождения», – говорит Нэш.

Перевела Надежда Беличенко