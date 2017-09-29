Туроператоры попросили право проверять контракты и возможности авиакомпаний

Ассоциация туроператоров России направила в Минтранс предложения, которые могут помочь предотвратить кризисы, аналогичные нынешней ситуации с авиакомпанией «ВИМ-авиа». Как сообщает «Вестник АТОР», в ассоциации считают, что отчасти проблемы с перевозкой пассажиров «ВИМ-авиа» вызваны неурегулированностью вопросов заключения авиакомпаниями договоров с туроператорами на определенные объемы перевозки туристов. Туроператоры не имеют сегодня технической возможности проверить факт соответствия либо несоответствия объемов, которые заявляет перевозчик, его реальным возможностям, говорится в их письме.

Для повышения устойчивости российского турбизнеса АТОР предлагает открыть для туроператоров порядок выдачи допусков авиакомпаниям. Также в ассоциации считают, что актуальные сведения о емкостях перевозчиков, количестве их самолетов и планах по вводу новых воздушных судов должны публиковаться в открытом доступе. Также рынку должны быть доступны сведения о количестве контрактов авиакомпании на чартерную перевозку в текущем сезоне.

Также АТОР предложила усилить мониторинговую и контрольную функцию Росавиации, чтобы проблемных авиаперевозчиков можно было вовремя выявлять. Туроператоры советуют детально проработать механизм отзыва допусков, выданных авиакомпаниям на чартерные перевозки по отдельным направлениям, в случае если компания систематически не выполняет или частично не выполняет полетные программы.

Ассоциация поддержала предложение создать межведомственную комиссию для анализа деятельности российских авиакомпаний, занимающихся чартерными перевозками. Эту идею выдвинул 27 сентября депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Также АТОР предложила создать при Росавиации резервный фонд, из которого можно было бы оплатить перевозки разорившихся авиакомпаний. Фонд должен пополняться за счет обязательных отчислений авиакомпаний, выполняющих чартерные программы, следует из письма ассоциации.