РБК узнал об уходе из «Башнефти» вице-президента по финансам

В начале августа из «Башнефти» ушел вице-президент по экономике и финансам Сергей Лобачев, пишет РБК со ссылкой на три источника. Эту информацию подтвердил РБК представитель «Роснефти».

Лобачев «тепло попрощался с коллективом» 8 августа, рассказал один из источников. Он ушел из компании «в связи с переходом на другую работу», пояснил представитель «Роснефти».

Однако источники РБК рассказали, что формальным поводом для увольнения Лобачева стали разногласия из-за подписанного им бизнес-плана на 2018 г. совместного предприятия «Башнефти» и «Лукойла» — «Башнефть-полюс», разрабатывающего месторождения им. Требса и Титова в Ненецком округе. Утвержденные цифры не устроили руководство «Роснефти». В компании посчитали, что бизнес-план в большей степени учитывал интересы «Лукойла».