Медведев анонсировал рекордный урожай зерна за последние 100 лет

Урожай зерновых в текущем году может стать рекордным за всю историю ведения сельского хозяйства в стране, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Минсельхоз уверен, что урожай зерновых и зернобобовых в этом году будет рекордным. По последним данным, намолочено уже более 126 млн т зерна. Это не просто больше, чем в прошлом году, по сути это означает, что мы можем поставить рекорд за последние 100 лет. Ну, а что было (...) ранее, мы просто не знаем, скорее всего, это рекорд вообще за всю историю, это - здорово», - сказал он, выступая на выставке «Золотая осень».

Ранее о рекордном урожае объявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Российские аналитики, и даже американские коллеги в лице USDA, аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, уже какой месяц твердят: зерновой рекорд прошлого года в 120,7 млн т будет побит.