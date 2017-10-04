Евтушенков: АФК «Система» еще не начала переговоры о мировом с «Роснефтью», но планирует

АФК «Система» пока не начинала переговоры с «Роснефтью» о мировом соглашении в рамках судебного разбирательства, однако планирует, заявил журналистам основной владелец АФК Владимир Евтушенков.

«Комментировать можно конкретные действия, а пока речь идет о бездействии», - сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Роснефть» подала иск к «Системе» на 170,6 млрд руб., обвинив АФК в нанесении убытков «Башнефти» в ходе ее реорганизации в 2013-2014 гг. (тогда «Система» контролировала башкирскую компанию, которая впоследствии была национализирована, а затем продана «Роснефти»). Суд первой инстанции 23 августа удовлетворил иск «Роснефти» частично, определив сумму убытков в 136,3 млрд руб. В апелляции решение обжаловали и «Система», и «Роснефть», которая рассчитывает на полное удовлетворение своих претензий к АФК.

В начале сентября президент Владимир Путин сообщил, что обсуждал проблему и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, и с Евтушенковым, и рассчитывает на мировое соглашение между компаниями.