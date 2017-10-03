АФК «Система» сообщила о рекордных инвестициях несмотря на арест активов

Компании АФК «Система» увеличили совокупные инвестиции до 145 млрд руб. в год, что является самым высоким в истории корпорации уровнем органических инвестиций, сообщил вице-президент - финансовый директор АФК «Система» Всеволод Розанов.

Напомним, что «Система» не получала дивиденды от арестованных активов - по ходатайству «Роснефти» были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций сети частных медицинских клиник «Медси» и 90,47% акций БЭСК, пристав наложила запрет и на получение дивидендов с этих пакетов акций. На долю «Системы» в МТС, находящуюся под арестом, исходя из утвержденной суммы дивидендов по итогам первой половины 2017 г. приходится около 6,6 млрд руб. Еще 9,9 млрд руб. АФК недополучила из дивидендов МТС по итогам финансовых результатов 2016 г.

АФК владеет 52,1% «Детского мира», 100% «Медси», 100% «Сегежа групп», 90% агрохолдинга «Степь», 91% БЭСК и другими активами; крупнейшим активом корпорации является МТС, в котором у АФК 50,03%. По прогнозам МТС, в 2017 г. капзатраты компании составят 75 млрд руб. против 83,6 млрд руб. в 2016 г.