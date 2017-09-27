Суд оставил в силе запрет «АФК Система» получать дивиденды по арестованным акциям

Арбитражный суд Москвы признал законными решения судебных приставов-исполнителей, наложивших запрет на получение АФК «Система» и ее дочерним АО «Система-инвест» дивидендов по акциям, арестованным в рамках дела по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб.

Суд в среду отклонил заявление АФК и ее «дочки», требовавших признать недействительными постановления от 26 июня и 24 июля 2017 г.

«В удовлетворении заявленных требований… отказать полностью», — огласила резолютивную часть решения суда судья Татьяна Махлаева.